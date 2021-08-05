Ця схема діяла від початку року

На Закарпатті Служба безпеки України викрила схему продажу фейкових довідок

СБУ виявила схему продажу довідок про результат ПЛР-тестів на Covid-19 біля кордону з ЄС. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу СБУ.

Лікар підробляв довідки і видавав фейкові - про відсутність антигену Sars-Cov-2. Щоб отримати таку довідку мандрівникам не потрібно було проходити ніяких лабораторних досліджень, а тільки заплатити вартість такої "послуги".

Як повідомляє прес-служба СБУ, ця схема діяла від початку року. Лікар підробляв довідки і в місці своєї роботи в комунальному медичному центрі, і в офісі, який орендував. Печатки на довідках були фальшивими. У день закарпатець виготовляв близько 10 підробок. Ціна такої довідки була до 1 тисячі гривень, залежало від того, наскільки терміново потрібна була підробка.

СБУ в ході обшуків вилучили: комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію з доказами, підроблені печатки та готові до продажу довідки.

Лікарю оголошено про підозру, і зараз з'ясовується в ході розслідування, хто ще був причетний до таких "послуг".

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