На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи фейковых справок
СБУ выявила схему продажи справок о результате ПЦР-тестов на Covid-19 возле границы с ЕС. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Врач подделывал справки и выдавал фейковые - про отсутствие антигена Sars-Cov-2. Чтобы получить такую справку путешественникам не нужно было проходить никаких лабораторных исследований, а только заплатить стоимость такой "услуги".
Как сообщает пресс-служба СБУ, эта схема действовала от начала года. Врач подделывал справки и в месте своей работы в коммунальном медицинском центре, и в офисе, который арендовал. Печати на справках были фальшивыми. В день закарпатец изготовлял около 10 подделок. Цена такой справки было до 1 тысячи гривен, зависило от того, насколько срочно нужна была подделка.
София Ротару прилетит на концерт ко Дню Независимости Украины из российского Сочи: "Я буду..."
Сын Чапкиса впечатлил кадрами с женой-американкой после 20 лет совместной жизни: "Вот это да!"
Эллерт занялся исправлением недостатков внешности после расставания с Мишиной: "Я как пес"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
66-летний муж самой богатой певицы Украины поразил друга Тины Кароль: "Выглядит лучше, чем я в 36"
СБУ в ходе обысков изъяли: компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую документацию с доказательствами, подделаные печати и готовые к продаже справки.
Врачу объявлено о подозрении, и сейчас выясняется в ходе расследования, кто еще был причастен к таким "услугам".
Ранее сообщалось, украдены миллионы, предназначенные на ремонт больницы участников АТО: что известно
Также, выдал себя за пациента: мужчина обманом заманил скорую и ограбил врачей
Politeka рассказывала, СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады