В Киеве мужчина, прикидываясь больным, обокрал пациентов и врачей

На территории больницы скорой помощи был задержан вор. Мужчина пришел просить помощи, но позже оказалось, что она ему не нужна. Об этом сообщает Politeka.net, со сслыкой на Муніципальна Варта.

Как выяснилось, мужчина за время пребывания в больнице украл мобильный телефон, деньги у медсестры, и кошелек с документами у одного из пациентов этой больницы.

Как сообщают, "больной" уже не первый раз судим за имущественные преступления. Подозреваемого передали в полицию, но потерпелые отказались писать заявления на этого мужчину.

Напоминаем, полицейские разоблачили мужчину, который устроил взрывы в почтоматах Одессы и Харькова. Задержанным оказался уроженец Крыма, сейчас мужчина проживает в городе Черновцы, где его и задержали. Также у подозреваемого нашли сразу два паспорта, украинский и российский. Всё изъятое передали на экспертизу. Ему готовят выдвинуть обвинения.

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