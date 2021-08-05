В Україні найближчими днями очікуються дощі з грозами
Як передає Politeka.net, прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook
За її словами, вже завтра, 6 серпня, циклон зумовить складну погоду на Заході, Півночі та в центральних областях України - очікуються дощі, грози, зливи, шквали, град.
Негода обійде стороною південні та східні регіони країни, каже синоптик.
"Температура повітря на Сході, Півдні і в більшості центральної частини України передбачається в межах +29+34 градусів. На заході буде свіже, +22 + 27 градусів. На півночі + 25 + 29 градусів", - повідомила Діденко.
Синоптик також попередила, що стихію варто чекати і в столиці України. Температура повітря в Києві буде не більше 27 градусів вище нуля і очікуються грози.
Згідно з даними Українського гідрометцентру, грози і дощі продовжаться і на вихідних, але тільки в південних і східних областях України.
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