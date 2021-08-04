Невыносимая жара в Украине била рекорды ни один раз

Среднемесячная температура воздуха в июле составила + 24,6 градусов, а это на 3, 3 градуса выше нормы. Более того - погода в Украине в июле побила целых четыре температурных рекорда.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского,

В Киеве в течение месяца установлено 4 температурных рекорда. Отмечено 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30 градусов.

Прохладнее всего в столице было 23 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +15 градусов, а жарче всего — 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 32,6 градусов.

Также в июле на проспекте Науки 37 выпало 63 мм, это 93% климатической нормы. В июле киевляне пережили самую жаркую ночь за 100 лет.

Как говорят климатологи, это лишь начало. Они прогнозируют, что климат в Украине будет становиться теплее и засушливее.

К 2100 году территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад. Это принесет с собой сухое и жаркое лето. Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.