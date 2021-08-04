Невыносимая жара в Украине била рекорды ни один раз
Среднемесячная температура воздуха в июле составила + 24,6 градусов, а это на 3, 3 градуса выше нормы. Более того - погода в Украине в июле побила целых четыре температурных рекорда.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского,
В Киеве в течение месяца установлено 4 температурных рекорда. Отмечено 17 дней с максимальной температурой воздуха выше 30 градусов.
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Прохладнее всего в столице было 23 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до +15 градусов, а жарче всего — 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 32,6 градусов.
Также в июле на проспекте Науки 37 выпало 63 мм, это 93% климатической нормы. В июле киевляне пережили самую жаркую ночь за 100 лет.
Как говорят климатологи, это лишь начало. Они прогнозируют, что климат в Украине будет становиться теплее и засушливее.
К 2100 году территория будет постепенно ставать похожа на пустыню с юго-востока на северо-запад. Это принесет с собой сухое и жаркое лето. Долгие засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.