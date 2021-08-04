Три знаки Зодіаку, що зможуть розраховувати на отримання фінансового прибутку

Гороскоп на серпень обіцяє цим трьом знакам Зодіаку грошове везіння. Астрологи назвали трьох з них, кому небесні світила будуть особливо благоволити в останній місяць літа.

Кого чекають великі успіхи у фінансовій сфері-прибуток, підвищення зарплати, доходи звідки не чекали, пише РБК в Україні.

Телець

Фінансове становище Тельців в червні безпосередньо залежить від їх активності. Зірки будуть допомогати тим, хто вміє спілкуватися і налагоджувати ділові контакти. Якщо все зробити правильно, то гроші поллються рікою. Не виключено отримання фінансової допомоги від родичів, вигоди з боку начальства.

Рак

Грошова сфера обіцяє Ракам стабільність і навіть більше того. З'явиться надлишок грошей, які можна пустити на новий гардероб, ремонт або розваги. Це вже як душі буде завгодно. Але в роботі від Раків буде потрібна зосередженість і педантичність.



Стрілець

З фінансової точки зору для Стрільців дуже успішною виявиться третя декада. Хороший дохід отримають ті, хто зайнятий розумовою працею, консультаційною та організаторською діяльністю, комерцією. Варто довіряти тільки перевіреним людям і тоді вони приречені на успіх в грошовій сфері!

Нагадаємо, що трьом знакам Зодіаку випаде шанс розбагатіти в серпні.

Як повідомляла Politeka, трьом знакам Зодіаку загрожують невдачі в серпні.

Також Politeka писала, чотири знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркуша в серпні.