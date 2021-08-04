Три знаки Зодіаку, що зможуть розраховувати на отримання фінансового прибутку
Гороскоп на серпень обіцяє цим трьом знакам Зодіаку грошове везіння. Астрологи назвали трьох з них, кому небесні світила будуть особливо благоволити в останній місяць літа.
Кого чекають великі успіхи у фінансовій сфері-прибуток, підвищення зарплати, доходи звідки не чекали, пише РБК в Україні.
Телець
Дочка Максима Галкіна "перетанцювала" внучку Пугачової: "Ліза - це щось!"
У Раді проговорилися про новий локдаун, озвучені терміни: "Ця зараза не піде"
"Залишки квітів досі розкидані": молода пара українців загинула на першому побаченні
Переможець "МастерШеф "розкрив сумні подробиці роману з учасницею "Холостяка": "Звільнили"
Українців наздогнало нове подорожчання: встановлено нові ціни з 2 серпня
Фінансове становище Тельців в червні безпосередньо залежить від їх активності. Зірки будуть допомогати тим, хто вміє спілкуватися і налагоджувати ділові контакти. Якщо все зробити правильно, то гроші поллються рікою. Не виключено отримання фінансової допомоги від родичів, вигоди з боку начальства.
Рак
Грошова сфера обіцяє Ракам стабільність і навіть більше того. З'явиться надлишок грошей, які можна пустити на новий гардероб, ремонт або розваги. Це вже як душі буде завгодно. Але в роботі від Раків буде потрібна зосередженість і педантичність.
Стрілець
З фінансової точки зору для Стрільців дуже успішною виявиться третя декада. Хороший дохід отримають ті, хто зайнятий розумовою працею, консультаційною та організаторською діяльністю, комерцією. Варто довіряти тільки перевіреним людям і тоді вони приречені на успіх в грошовій сфері!
Нагадаємо, що трьом знакам Зодіаку випаде шанс розбагатіти в серпні.
Як повідомляла Politeka, трьом знакам Зодіаку загрожують невдачі в серпні.
Також Politeka писала, чотири знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркуша в серпні.