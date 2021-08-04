Три знака Зодиака, что смогут рассчитывать на получение финансовой прибыли

Гороскоп на август сулит этим трем знакам Зодиака денежное везение. Астрологи назвали троих из них, кому небесные светила будут особенно благоволить в последний месяц лета.

Кого ждут большие успехи в финансовой сфере - прибыль, повышение зарплаты, доходы откуда не ждали, пишет РБК в Украине.

Телец

Финансовое положение Тельцов в июне напрямую зависит от их активности. Звезды будут сопутствовать тем, кто умеет общаться и налаживать деловые контакты. Если все сделать правильно, то деньги польются рекой. Не исключено получение финансовой помощи от родственников, выгоды со стороны влиятельных людей, начальства.

Рак

Денежная сфера обещает Ракам стабильность и даже более того. Появится излишек денег, которые можно пустить на новый гардероб, ремонт или развлечения. Это уж как душе будет угодно. Но в работе от Раков будет нужна сосредоточенность и щепетильность.



Стрелец

С финансовой точки зрения для Стрельцов очень успешной окажется третья декада. Хороший доход получат те, кто занят умственным трудом, консультационной и организаторской деятельностью, коммерцией. Стоит доверять только проверенным людям и тогда они обречены на успех в денежной сфере!

Напомним, что трем знакам Зодиака выпадет шанс разбогатеть в августе.

Как сообщала Politeka, трем знакам Зодиака грозят неудачи в августе.

Также Politeka писала, четыре знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа в августе.