Українців попередили про нововведення, які стосуються земельних ділянок

Кожній ділянці повинен бути присвоєний номер. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції у Фейсбуці.

Українці, які не присвоять номера своїй власності до першого січня 2025 можуть її втратити. Якщо кадастрового номера не буде, то власник паю або його спадкоємець вважаються тими, хто відмовилися від його отримання.

Кадастровий номер потрібен для реєстрації самого права власності. Також без нього неможливо продати і юридично правильно оформити договір оренди.

Щоб присвоїти кадастровий номер, необхідно звернутися в Держгеокадастр і передати на розгляд пакет документів: