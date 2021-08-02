Украинцев предупредили о нововведениях, которые касаются земельных участков
Каждому участку должен быть присвоен номер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Фейсбуке.
Украинцы, которые не присвоят номера своей собственности до первого января 2025 могут ее лишиться. Если кадастрового номера не будет, то владелец пая или его наследник считаются отказавшимися от его получения.
Кадастровый номер нужен для регистрации самого права собственности. Также без него невозможно продать и юридически правильно оформить договор аренды.
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Чтобы присвоить кадастровый номер, необходимо обратиться в Госгеокадастр и передать на рассмотрение пакет документов:
- заявление (в бумажной или электронной форме) о госрегистрации участка установленной формы;
- оригинал документации по землеустройству для оформления участка;
- документацию по землеустройству для электронного оформления.
Важно, что если сведения о земельных участках, право собственности на которые оформлены до 2004 года, не внесены в Госреестр земель, их регистрация проводится на основании технической документации по землеустройству по поводу установления (восстановления) границ территории на местности по заявлению их владельцев.
Регистрация осуществляется в течение 14 дней со дня подачи заявления.
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