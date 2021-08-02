У МОЗ відповіли на актуальне питання, чи будуть в Україні переглядатися карантинні обмеження
Як відомо, зараз в країні діє карантин, прийнятий до 31 серпня. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, його збираються продовжити, правда, поки не називають нові терміни.
Одним з важливих моментів, який хвилює всіх українців, є, чи варто чекати посилення правил.
Кузін в коментарі РБК-Україна заявив, що поки про додаткові обмеження мови не йде. Норми, за його словами, будуть переглядатися в залежності від зміни епідситуації через коронавірус.
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В даний час єдине нововведення, яке прийняв Кабмін, це заборона на роботу шкіл в регіонах, які опинилися або опиняться в жовтій, помаранчевій і червоній зонах, якщо там щеплені менше 80% співробітників.
За словами Кузіна, якщо відбудеться спалах ковіда, то рішення будуть прийматися з урахуванням даних щодо кількості щеплених громадян. Санлікар додав, що є можливість "часткового ослаблення обмежень для вакцинованого населення".
Зазначимо, в Україні за добу, станом на 2 серпня, коронавірусом захворіли ще 265 осіб. При цьому нових щеплених за минулий день - 38 080 (з початку вакцинації - подвійну дозу отримали вже 2 033 616 українців).
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