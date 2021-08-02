В Минздраве ответили на актуальный вопрос, будут ли в Украине пересматриваться карантинные ограничения

Как известно, сейчас в стране действует карантин, принятый до 31 августа. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, его собираются продлить, правда, пока не называют новые сроки.

Одним из важных моментов, который волнует всех украинцев, является, стоит ли ждать ужесточения правил.

Кузин в комментарии РБК-Украина заявил, что пока о дополнительных ограничениях речи не идет. Нормы, по его словам, будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации из-за коронавируса.

В настоящее время единственное новшество, которое принял Кабмин, это запрет на работу школ в регионах, которые оказались или окажутся в желтой, оранжевой и красной зонах, если там привиты меньше 80% сотрудников.

По словам Кузина, если произойдет вспышка ковида, то решения будут приниматься с учетом данных по количеству привитых граждан. Санврач добавил, что есть возможность "частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения".

Отметим, в Украине за сутки, по состоянию на 2 августа, коронавирусом заболели еще 265 человек. При этом новых привитых за прошедший день - 38 080 (с начала вакцинации - двойную дозу получили уже 2 033 616 украинцев).

Напомним, дополнительные ограничения вводят с 5 августа из-за нового штамма ковида, детали

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