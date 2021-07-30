В Кропивницком начали делать вакцину от Covid-19 прямо в троллейбусе
В городе Кропивницкий решили сделать мобильные пункты вакцинации от Covid-19. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на сюжет ТСН.
С 30 июля жители города смогут прививаться возле своего дома. Троллейбусы будут ездить по отдаленному маршруту, и охватывать множество районов. Это сделано для того, чтобы люди, которым тяжело выходить куда-то в больницы, с легкостью могли сделать вакцину в комфортных условиях.
Мобильный пункт вакцинации будет оснащен всем необходимым. Приоритетной вакциной будет "Короновак", поскольку у него лучшие условия хранения. Для того чтобы получить вакцину с собой нужно будет иметь только паспорт.
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"Думаю, что у нас все получится. У нас открыты все входы, будут столики для медсестры. Будет вай-фай в троллейбусе. Будет столик для вакцинации и столик, где медсестра будет вводить данные в электронную базу", — рассказала заместитель начальника городского управления здравоохранения Лариса Кудрик
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