В Україні можуть посилити заходи проти боржників

Нещодавно депутати прийняли в першому читанні законопроект №5660, згідно з яким в країні хочуть змінити правила, що стосуються боржників, пише UBR. Зокрема, українцям, які заборгували, можуть заборонити виїзд з країни, також у них зможуть по черзі забирати кошти з усіх рахунків, конфісковувати транспорт і, в останню чергу, нерухомість.

Згідно з документом, якщо сума заборгованості не перевищує 10 мінімальних зарплат (зараз ця норма - 20 "мінімалок", тобто 120 тис. гривень), то єдине житло і земельну ділянку боржника відбирати не будуть.

Поряд з цим збережеться правило щодо заборони виїзду за кордон, правда, його збираються посилити. У разі невиконання боржником протягом двох місяців приписів щодо повернення коштів (якщо сума перевищує 20 мінімальних зарплат), держвиконавець має право обмежити в пересуваннях - мова про поїздки за межі України. Зараз такое рішення може прийняти тільки суд.

Крім того, законопроектом передбачено розширення системи виконавців, на допомогу державному штату прийдуть приватники, що призведе до збільшення їх загальної чисельності, а значить зростання їх ефективності - на біду боржникам.

Ще одним негативним моментом даної ініціативи є комплекс змін, які дозволять примусово виселяти з будинку боржників, без надання їм іншого житла. Більш того, виконавців не зупинить навіть зареєстрована в квартирі малолітня дитина.

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