В Україні можуть посилити заходи проти боржників
Нещодавно депутати прийняли в першому читанні законопроект №5660, згідно з яким в країні хочуть змінити правила, що стосуються боржників, пише UBR. Зокрема, українцям, які заборгували, можуть заборонити виїзд з країни, також у них зможуть по черзі забирати кошти з усіх рахунків, конфісковувати транспорт і, в останню чергу, нерухомість.
Згідно з документом, якщо сума заборгованості не перевищує 10 мінімальних зарплат (зараз ця норма - 20 "мінімалок", тобто 120 тис. гривень), то єдине житло і земельну ділянку боржника відбирати не будуть.
Поряд з цим збережеться правило щодо заборони виїзду за кордон, правда, його збираються посилити. У разі невиконання боржником протягом двох місяців приписів щодо повернення коштів (якщо сума перевищує 20 мінімальних зарплат), держвиконавець має право обмежити в пересуваннях - мова про поїздки за межі України. Зараз такое рішення може прийняти тільки суд.
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Крім того, законопроектом передбачено розширення системи виконавців, на допомогу державному штату прийдуть приватники, що призведе до збільшення їх загальної чисельності, а значить зростання їх ефективності - на біду боржникам.
Ще одним негативним моментом даної ініціативи є комплекс змін, які дозволять примусово виселяти з будинку боржників, без надання їм іншого житла. Більш того, виконавців не зупинить навіть зареєстрована в квартирі малолітня дитина.
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