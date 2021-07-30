Украинцев в 2021 году ждет повышение тарифов на отопление, водоснабжение и другие коммунальные услуги

Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка Украины, пишет Finance.ua.

Так, в 3 квартале 2021 года возрастут цены на электроэнергию для населения с дифференцированными тарифами в зависимости от объемов потребления.

При этом отмечается, что темпы роста цен на электроэнергию также будут одними из самых высоких среди компонентов инфляции из-за приведения их к экономически обоснованным уровням и в 2022-2023 годах.

Также вырастут тарифы на отопление и горячее водоснабжение, поскольку они не корректировались в 2020 году.

Отмечается, что другие жилищно-коммунальные услуги подорожают под влиянием увеличения заработных плат работникам и других производственных затрат.

А вот средневзвешенная цена газа по итогам 2021 года будет близка к текущей благодаря внедрению годовых тарифных планов для населения.

Отметим, что Министерство социальной политики Украины намерено отменить норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ. Если решение будут принято, это повлечет за собой сокращение субсидий для оплаты коммуналки.

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