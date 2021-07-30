У Кропивницькому почали робити вакцину від Covid-19 прямо в тролейбусі
У місті Кропивницький вирішили зробити мобільні пункти вакцинації від Covid-19. Про це передає Politeka.net, з посиланням на сюжет ТСН.
З 30 липня жителі міста зможуть робити щеплення біля свого будинку. Тролейбуси будуть їздити по віддаленому маршруту, і охоплювати безліч районів. Це зроблено для того, щоб люди, яким важко виходити кудись в лікарні, з легкістю могли зробити вакцину в комфортних умовах.
Мобільний пункт вакцинації буде оснащений всім необхідним. Пріоритетною вакциною буде "Короновак", оскільки у нього кращі умови зберігання. Для того щоб отримати вакцину з собою потрібно буде мати тільки паспорт.
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"Думаю, що у нас все вийде. У нас відкриті всі входи, будуть столики для медсестри. Буде вай-фай у тролейбусі. Буде столик для вакцинації і столик, де медсестра буде вводити дані в електронну базу", - розповіла заступник начальника міського управління охорони здоров'я Лариса Кудрик
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