В Украине снова собираются продлить карантин

Как ранее было известно, карантин продлили до 31 августа. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в программе "Сніданок з 1+1" заявил, что после 31 августа карантин снова продлят.

Насколько дальше продлят - врач не заявил. Однако, он отметил, что есть области, в которых ситуация ухудшается. Если ранее фиксировали около 300 новых случаев заболевания, то сейчас эта цифра достигла 1000.

"По поводу прогнозов мы действительно сейчас видим определенное количество регионов, которые вызывают беспокойство. Такие вспышки замечены в Донецкой, Луганской, Харьковской, Львовской областях", рассказал Главный санитарный врач Украины.

Также, Игорь Кузин рассказал, что киевская власть готовится возможному локдауну из-за распространения штамма "Дельта". Они разрабатывают новые пропуска на общественный транспорт, на этот раз они будут пластиковыми, чтобы избежать подделок.

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