В Уркаїну завітають дощі і грози в перші дні серпня

Як передає Politeka.net, прогнозом на вихідні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Фахівець каже, що незважаючи на два атмосферних фронти, які зачеплять частину України, на більшості територій переважатиме суха погода.
"Хіба що незначні "укуси" фронтів спровокують в суботу короткі дощі на Заході і сході України", - поділилася Діденко.

Опади можуть посилитися під вечір, 1 серпня, але тільки в західних регіонах.

Температура повітря вдень в Україні не перевищить 32 градуси в суботу. У неділі буде спекотніше - стовпчики термометрів піднімуться до 34 зі знаком "плюс".
Синоптик підкреслила, що жителів столиці очікують спекотні вихідні, а дощик у Києві пройде лише першого числа.

У ДСНС України попереджають, що вдень 31 Липня у східних, Запорізькій та більшості західних областей очікуються грози, град та шквали. Оголошено 1 рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, серпень випробує українців спекою і бурями, синоптики озвучили прогноз на останній місяць літа.

Як повідомляла Politeka, напередодні вихідних Україна опиниться під впливом атмосферного фронту: прогноз.

Також Politeka писала, що у Бразилії посеред літа зафіксована погодна аномалія.

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