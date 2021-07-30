Фахівець каже, що незважаючи на два атмосферних фронти, які зачеплять частину України, на більшості територій переважатиме суха погода.

Опади можуть посилитися під вечір, 1 серпня, але тільки в західних регіонах.

"Хіба що незначні "укуси" фронтів спровокують в суботу короткі дощі на Заході і сході України", - поділилася Діденко.



Температура повітря вдень в Україні не перевищить 32 градуси в суботу. У неділі буде спекотніше - стовпчики термометрів піднімуться до 34 зі знаком "плюс".

Синоптик підкреслила, що жителів столиці очікують спекотні вихідні, а дощик у Києві пройде лише першого числа.

У ДСНС України попереджають, що вдень 31 Липня у східних, Запорізькій та більшості західних областей очікуються грози, град та шквали. Оголошено 1 рівень небезпеки, жовтий.