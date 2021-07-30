В Уркаїну завітають дощі і грози в перші дні серпня
Як передає Politeka.net, прогнозом на вихідні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Як передає Politeka.net, прогнозом на вихідні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Фахівець каже, що незважаючи на два атмосферних фронти, які зачеплять частину України, на більшості територій переважатиме суха погода.
"Хіба що незначні "укуси" фронтів спровокують в суботу короткі дощі на Заході і сході України", - поділилася Діденко.
Опади можуть посилитися під вечір, 1 серпня, але тільки в західних регіонах.
Температура повітря вдень в Україні не перевищить 32 градуси в суботу. У неділі буде спекотніше - стовпчики термометрів піднімуться до 34 зі знаком "плюс".
Синоптик підкреслила, що жителів столиці очікують спекотні вихідні, а дощик у Києві пройде лише першого числа.
У ДСНС України попереджають, що вдень 31 Липня у східних, Запорізькій та більшості західних областей очікуються грози, град та шквали. Оголошено 1 рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, серпень випробує українців спекою і бурями, синоптики озвучили прогноз на останній місяць літа.
Як повідомляла Politeka, напередодні вихідних Україна опиниться під впливом атмосферного фронту: прогноз.
Також Politeka писала, що у Бразилії посеред літа зафіксована погодна аномалія.
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