Специалист говорит, что несмотря на два атмосферных фронта, которые зацепят часть Украины, на большинстве территорий будет преобладать сухая погода.

Осадки могут усилиться под вечер, 1 августа, но только в западных регионах.

"Разве что незначительные "укусы" фронтов спровоцируют в субботу короткие дожди на Западе и востоке Украины", - поделилась Диденко.



Температура воздуха днем в Украине не превысит 32 градуса в субботу. В воскресенья будет жарче - столбики термометров подымутся до 34 со знаком "плюс".

Синоптик подчеркнула, что жителей столицы ожидают жаркие выходные, а дождик в Киеве пройдет лишь первого числа.

В ГСЧС Украины предупреждают, что днем 31 июля в восточных, Запорожской и большинстве западных областей ожидаются грозы, град и шквалы. Объявлен 1 уровень опасности, желтый.