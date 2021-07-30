В Уркаину пожалуют дожди и грозы в первые дни августа

Как передает Politeka.net, прогнозом на выходные поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Специалист говорит, что несмотря на два атмосферных фронта, которые зацепят часть Украины, на большинстве территорий будет преобладать сухая погода.
"Разве что незначительные "укусы" фронтов спровоцируют в субботу короткие дожди на Западе и востоке Украины", - поделилась Диденко.

Осадки могут усилиться под вечер, 1 августа, но только в западных регионах.

Температура воздуха днем в Украине не превысит 32 градуса в субботу. В воскресенья будет жарче - столбики термометров подымутся до 34 со знаком "плюс".
Синоптик подчеркнула, что жителей столицы ожидают жаркие выходные, а дождик в Киеве пройдет лишь первого числа.

В ГСЧС Украины предупреждают, что днем 31 июля в восточных, Запорожской и большинстве западных областей ожидаются грозы, град и шквалы. Объявлен 1 уровень опасности, желтый.

Напомним, август испытает украинцев жарой и бурями, синоптики озвучили прогноз на последний месяц лета.

Как сообщала Politeka, в преддверии выходных Украина окажется под влиянием атмосферного фронта: прогноз.

Также Politeka писала, что в Бразилии посреди лета зафиксирована погодная аномалия.

Популярные статьи сейчас

Лобода торжественно объявила о своем возращении в Украину и назвала дату встречи: "Я соскучилась"

Пожары в Турции добрались до курортов, отдыхающих эвакуируют: что известно об украинцах

Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"

Ани Лорак в мокром купальнике не постеснялась показать роскошное декольте: кадры отдыха

48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
Показать еще