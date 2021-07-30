В Уркаину пожалуют дожди и грозы в первые дни августа
Как передает Politeka.net, прогнозом на выходные поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, прогнозом на выходные поделилась синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
Специалист говорит, что несмотря на два атмосферных фронта, которые зацепят часть Украины, на большинстве территорий будет преобладать сухая погода.
"Разве что незначительные "укусы" фронтов спровоцируют в субботу короткие дожди на Западе и востоке Украины", - поделилась Диденко.
Осадки могут усилиться под вечер, 1 августа, но только в западных регионах.
Температура воздуха днем в Украине не превысит 32 градуса в субботу. В воскресенья будет жарче - столбики термометров подымутся до 34 со знаком "плюс".
Синоптик подчеркнула, что жителей столицы ожидают жаркие выходные, а дождик в Киеве пройдет лишь первого числа.
В ГСЧС Украины предупреждают, что днем 31 июля в восточных, Запорожской и большинстве западных областей ожидаются грозы, град и шквалы. Объявлен 1 уровень опасности, желтый.
Напомним, август испытает украинцев жарой и бурями, синоптики озвучили прогноз на последний месяц лета.
Как сообщала Politeka, в преддверии выходных Украина окажется под влиянием атмосферного фронта: прогноз.
Также Politeka писала, что в Бразилии посреди лета зафиксирована погодная аномалия.
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