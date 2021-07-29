По словам специалиста, 30 июля осадков не увидят только жители западных областей.

Как передает Politeka.net , об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

"Восток и Юг Украины, а также Днепр с районами будет удерживаться жару, +30+34 градуса.

Также синоптик уточнила, что жара в Украине не спадет до конца недели. Существенное похолодание сначала придет на запад страны 2 августа, а уже 3-го с облегчением вздохнут все украинцы.

В Киеве завтра также температура воздуха ненамного снизится. В течение дня предполагается + 27 +29, местами до + 30 градусов", - сообщила Диденко.

В украинском гидрометцентре, в свою очередь, предупреждают, что 30 июля по всей территории Украины ожидаются грозы, а на западе - град и шквалы.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды на август 2021. Специалист сообщил, что будет жарко и практически без дождей, а термометры могут показать +40 в южных и восточных регионах страны.