По Украине в ближайшие дни пройдет атмосферный фронт
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, 30 июля осадков не увидят только жители западных областей.
"Восток и Юг Украины, а также Днепр с районами будет удерживаться жару, +30+34 градуса.
В Киеве завтра также температура воздуха ненамного снизится. В течение дня предполагается + 27 +29, местами до + 30 градусов", - сообщила Диденко.
Также синоптик уточнила, что жара в Украине не спадет до конца недели. Существенное похолодание сначала придет на запад страны 2 августа, а уже 3-го с облегчением вздохнут все украинцы.
В украинском гидрометцентре, в свою очередь, предупреждают, что 30 июля по всей территории Украины ожидаются грозы, а на западе - град и шквалы.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды на август 2021. Специалист сообщил, что будет жарко и практически без дождей, а термометры могут показать +40 в южных и восточных регионах страны.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Сияющая Мишина и победитель "Танців з зірками" снова вместе, об Эллерте ни слова: "Ну что..."
Выяснилось, как по-настоящему зовут Могилевскую, Каменских и других звезд украинского шоубиза: "На Жмуре далеко не уедешь"
Известный певец ушел из жизни после затяжной болезни: навсегда останется кумиром многих поколений
Осадчая в трусах и майке рассказала о сложностях третьей беременности: "Будет мальчик"
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.