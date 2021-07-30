Дитину відвезли в реанімаційне відділення в дитячій обласній лікарні в Мукачеві.
Як раніше передавала Politeka.net, 25 липня в поїзді у напрямку Київ-Ужгород посеред ночі народила жінка. Їй різко стало погано, після чого почалися сутички. Провідник допоміг жінці, пізніше працівники "Укрзалізниці" повідомили про те, що відбувається диспетчерам найближчої станції і викликали швидку допомогу в Тернополі.
Як розповіли провідники, вночі вагітній пасажирці стало погано - вона скаржилася на біль у животі, її стало нудити.
Жінка і дитина були доставлені в лікарню. На той момент їх стан оцінювався як задовільний. Зараз, як повідомляє "Суспільне закарпаття", дитина перебуває у важкому стані в реанімації.
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Подробиць про стан хлопчика на даний момент немає, оскільки мати дитини заборонила лікарям розповідати інформацію про його подальший стан.
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