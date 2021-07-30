Дитину відвезли в реанімаційне відділення в дитячій обласній лікарні в Мукачеві.

Як раніше передавала Politeka.net, 25 липня в поїзді у напрямку Київ-Ужгород посеред ночі народила жінка. Їй різко стало погано, після чого почалися сутички. Провідник допоміг жінці, пізніше працівники "Укрзалізниці" повідомили про те, що відбувається диспетчерам найближчої станції і викликали швидку допомогу в Тернополі.

Як розповіли провідники, вночі вагітній пасажирці стало погано - вона скаржилася на біль у животі, її стало нудити.

Жінка і дитина були доставлені в лікарню. На той момент їх стан оцінювався як задовільний. Зараз, як повідомляє "Суспільне закарпаття", дитина перебуває у важкому стані в реанімації.

Подробиць про стан хлопчика на даний момент немає, оскільки мати дитини заборонила лікарям розповідати інформацію про його подальший стан.

Раніше повідомлялося, з'явилися кадри зіткнення поїзда "Укрзалізниці" з вантажівкою: "Призвело до пожежі»

Також, поїздка в автобусі Одеса-Київ обернулася нещастям для депутатки: "Зламані чотири ребра"

Politeka розповідала, туристи опинилися в пастці через потоп в Одесі: деталі і кадри рятувальної операції











