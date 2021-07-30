В сети появились фото аварии
Как ранее передавала Politeka.net, в Полтавской области около станции Решетиловка, в поселке Покровское, произошло ДТП. Дежурный поезд врезался в грузовой трейлер. В сети появились фото происшествия, об этом сообщает телеграм-канал PavlovskiyNews.
Как видно на фото, грузовой трейлер переезжал железнодорожные пути, и его снес поезд. После столкновения произошел пожар и сгорел один из вагонов поезда.
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Спасатели сообщают, что жертв нет, но женщина - дежурная пострадала на месте. Её состояние средней тяжести, сейчас пострадавшая находится в местной больнице.
Столкновение произошло ночью, в 2:51. Сейчас на месте работают железнодорожники, чтобы ускорить восстановление работы железнодорожного транспорта.
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