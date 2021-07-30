Ребенка отвезли в реанимационное отделение в детской областной больнице в Мукачево.

Как ранее передавала Politeka.net, 25 июля в поезде по направлению Киев-Ужгород посреди ночи родила женщина. Ей резко стало плохо, после чего начались схватки. Проводник помог женщине, позже работники "Укрзализныци" сообщили о происходящем диспетчерам ближайшей станции и вызвали скорую помощь в Тернополе.

Как рассказали проводники, ночью беременной пассажирке стало плохо - она жаловалась на боль в животе, ее стало тошнить.

Женщина и ребенок были доставлены в больницу. На тот момент их состояние оценивалось как удовлетворительное. Сейчас, как сообщает "Суспільне закарпаття", ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Подробностей про состояние мальчика на данный момент нет, поскольку мать ребенка запретила врачам рассказывать информацию о его дальнейшем состоянии.

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