Ребенка отвезли в реанимационное отделение в детской областной больнице в Мукачево.
Как ранее передавала Politeka.net, 25 июля в поезде по направлению Киев-Ужгород посреди ночи родила женщина. Ей резко стало плохо, после чего начались схватки. Проводник помог женщине, позже работники "Укрзализныци" сообщили о происходящем диспетчерам ближайшей станции и вызвали скорую помощь в Тернополе.
Как рассказали проводники, ночью беременной пассажирке стало плохо - она жаловалась на боль в животе, ее стало тошнить.
Женщина и ребенок были доставлены в больницу. На тот момент их состояние оценивалось как удовлетворительное. Сейчас, как сообщает "Суспільне закарпаття", ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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Подробностей про состояние мальчика на данный момент нет, поскольку мать ребенка запретила врачам рассказывать информацию о его дальнейшем состоянии.
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