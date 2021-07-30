В Україні знову збираються продовжити карантин

Як раніше було відомо, карантин продовжили до 31 Серпня. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін у програмі "Сніданок з 1+1" заявив, що після 31 серпня карантин знову продовжать.

Наскільки далі продовжать - лікар не заявив. Однак, він зазначив, що є області, в яких ситуація погіршується. Якщо раніше фіксували близько 300 нових випадків захворювання, то зараз ця цифра досягла 1000.

"З приводу прогнозів ми дійсно зараз бачимо певну кількість регіонів, які викликають занепокоєння. Такі спалахи помічені в Донецькій, Луганській, Харківській, Львівській областях", розповів головний санітарний лікар України.

Також, Ігор Кузін розповів, що київська влада готується до локдауну через поширення штаму "Дельта". Вони розробляють нові перепустки на громадський транспорт, на цей раз вони будуть пластиковими, щоб уникнути підробок.

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