Что нужно знать школьникам и их родителям

Школы продолжат работу при усилении карантина при нескольких условиях

Украина вынуждена усиливать карантинные мероприятия из-за вспышки нового штамма коронавируса "Дельта". Это касается и работы украинских школ.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в среду, 28 июля, во время заседания Кабинета министров.

По его словам, условия работы учебных заведений с 1 сентября будут изменены, но не всегда это будет означать прекращение занятий для школьников.

Учебные заведения будут переведены на новые условия работы с соответствующими карантинными ограничениями, если какой-то из регионов Украины выйдет из "зеленой" зоны эпидемиологической опасности и попадет в любую другую.

Министр уточнил, чтобы учебное заведение продолжало работать, ему нужно иметь минимум 80% полностью иммунизированных сотрудников.

Стоит отметить, что в Минздраве также анонсировали новые меры безопасности и контроля на границе Украины.

Особому контролю подлежат вакцинированные иностранцы и граждане из России и Индии. Если они провели 7 дней в этих странах, то должны пройти обязательную самоизоляцию сроком 14 дней без возможности ее прекращения.

Напомним, что украинцев предупредили о третьей волне ковида, началась подготовка.

Как сообщала Politeka ранее, четвертая волна коронавируса, в МОЗ назвали сроки и чем будет отличаться.

Также Politeka писала, что новые правила при въезде из-за границы.