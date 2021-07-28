Школы продолжат работу при усилении карантина при нескольких условиях
Украина вынуждена усиливать карантинные мероприятия из-за вспышки нового штамма коронавируса "Дельта". Это касается и работы украинских школ.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в среду, 28 июля, во время заседания Кабинета министров.
По его словам, условия работы учебных заведений с 1 сентября будут изменены, но не всегда это будет означать прекращение занятий для школьников.
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Учебные заведения будут переведены на новые условия работы с соответствующими карантинными ограничениями, если какой-то из регионов Украины выйдет из "зеленой" зоны эпидемиологической опасности и попадет в любую другую.
Министр уточнил, чтобы учебное заведение продолжало работать, ему нужно иметь минимум 80% полностью иммунизированных сотрудников.
Стоит отметить, что в Минздраве также анонсировали новые меры безопасности и контроля на границе Украины.
Особому контролю подлежат вакцинированные иностранцы и граждане из России и Индии. Если они провели 7 дней в этих странах, то должны пройти обязательную самоизоляцию сроком 14 дней без возможности ее прекращения.
Напомним, что украинцев предупредили о третьей волне ковида, началась подготовка.
Как сообщала Politeka ранее, четвертая волна коронавируса, в МОЗ назвали сроки и чем будет отличаться.
Также Politeka писала, что новые правила при въезде из-за границы.