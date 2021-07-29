У київському продуктовому магазині стався скандал
У Києві співробітник одного з міні-маркетів одягнув на роботу футболку з гербом Росії. Коли це помітили відвідувачі магазину, їх це обурило і вони попросили чоловіка переодягнутися.
Відео цього інциденту опублікував Telegram-канал "KIEVMAP".
На відео видно, що чоловік розкладає овочі в чорній футболці, на якій зображений герб РФ. До нього підійшли і попросили показати на камеру футболку.
"Будь ласка, знімайте футболку зараз, переодягайте. Я з вами по-людськи. Навиворіт одягни. Ти не будеш так ходити. Прямо зараз", - зажадали покупці у продавця в Києві.
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Після чого його запитали чи знає він, що це герб Росії, на що працівник магазину відповів: "Ні, а це що герб Росії?". У той же час співробітник магазину заявив, що не в курсі значення символу на одязі.
На прохання переодягнутися він погодився, але зазначив, що немає в що, і просто одягне футболку навиворіт. Також йому дорікнули в тому, що на прилавках магазину знаходиться російський товар. Після чого, чоловік пішов у підсобку переодягатися.
Нагадаємо, що нетвереза компанія з прапором РФ розгулювала в центрі Києва, кадри.
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