В окупований Крим 4 грудня запустили 20-метровий прапор України

Зробили це волонтери з Краматорська Донецької області, Києва, а також і Херсонської та Запорізької областей.

Акцію присвятили Дню ЗСУ, який відзначають 6 грудня.

Прапор має розміри 20 метрів на 6 метрів. Пошила його волонтер з Краматорська-Оксана Муравйова. А гроші на пошиття надсилали люди з усієї України, зокрема, з окупованих територій, передає "Громадське".

На півострів відправили 10 тисяч листівок з написами: "З Днем Збройних сил України!", "Україна-єдина", "Там, де ми, там – Україна" та інші.

Раніше ми писали, що анексований Крим потрібен Росії лише з однією метою, але вона полягає не в захисті кримчан.

Зокрема, єдине, що потрібно Росії-панування в Чорноморському регіоні і далеко за його межами. Таку думку висловив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк

Про це він заявив під час обговорення українськими та американськими політиками, дипломатами і військовими аналітиками мілітаризації півострова і ситуації в Чорноморському регіоні - під загрозою Атлантика і Близький Схід.

"Росія намагається домінувати в регіоні. Ми чітко бачимо ситуацію в Білорусі, ситуацію в Грузії, бачимо ситуацію в Чорному морі, де Росія використовує Крим як платформу для експансії в Атлантиці і на Близькому Сході - і досі досить успішно"–- вказав Загороднюк.

За його словами, Росія збільшує флот і нарощує збройні сили всередині Криму, про що повідомляє розвідка.

Нагадаємо, окупанти вирішили занурити кримчан у "спецпоїзд" з РФ, кадри безумства.

Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.

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