В киевском продуктовом магазине произошел скандал

В Киеве сотрудник одного из мини-маркетов надел на работу футболку с гербом России. Когда это заметили посетители магазина, их это возмутило и они попросили мужчину переодеться.

Видео этого инцидента опубликовал Telegram-канал "KIEVMAP".

На видео видно, что мужчина раскладывает овощи в черной футболке, на которой изображен герб РФ. К нему подошли и попросили показать на камеру футболку.

"Пожалуйста, снимайте футболку сейчас, переодевайте. Я с вами по-человечески. Навыворот надень. Ты не будешь так ходить. Прямо сейчас", — потребовали покупатели у продавца в Киеве.

После чего его спросили знает ли он, что это герб России, на что работник магазина ответил: "нет, а это что герб России?". В то же время сотрудник магазина заявил, что не в курсе значения символа на одежде.

На просьбу переодеться он согласился, но отметил, что не во что, и просто наденет футболку наизнанку. Также его упрекнули в том, что на прилавках магазина находится российский товар. После чего, мужчина ушел в подсобку переодеваться.

Напомним, что нетрезвая компания с флагом РФ разгуливала в центре Киева, кадры.

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