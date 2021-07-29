В киевском продуктовом магазине произошел скандал
В Киеве сотрудник одного из мини-маркетов надел на работу футболку с гербом России. Когда это заметили посетители магазина, их это возмутило и они попросили мужчину переодеться.
Видео этого инцидента опубликовал Telegram-канал "KIEVMAP".
На видео видно, что мужчина раскладывает овощи в черной футболке, на которой изображен герб РФ. К нему подошли и попросили показать на камеру футболку.
"Пожалуйста, снимайте футболку сейчас, переодевайте. Я с вами по-человечески. Навыворот надень. Ты не будешь так ходить. Прямо сейчас", — потребовали покупатели у продавца в Киеве.
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После чего его спросили знает ли он, что это герб России, на что работник магазина ответил: "нет, а это что герб России?". В то же время сотрудник магазина заявил, что не в курсе значения символа на одежде.
На просьбу переодеться он согласился, но отметил, что не во что, и просто наденет футболку наизнанку. Также его упрекнули в том, что на прилавках магазина находится российский товар. После чего, мужчина ушел в подсобку переодеваться.
Напомним, что нетрезвая компания с флагом РФ разгуливала в центре Киева, кадры.
Как сообщала Politeka ранее, скандал из-за советской звезды разгорелся под Киевом.
Также Politeka писала, что огромный флаг и тысячи открыток запустили в оккупированный Крым.