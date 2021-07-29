В Харкові таксист влаштував скандал і образив пасажирку через українську мову

У Харкові таксист нагрубив пасажирці через те, що розмовляла українською мовою. Цим поділилася у своєму Facebook Дар'я Конох.

Таксист почув як дівчина говорить по телефону українською мовою, і поставив питання "Почему вы разговариваете на украинском?". Коли пасажирка відповіла, що це її рідна мова і російською вона володіє не дуже добре, то таксист наговорив грубостей. Варто відзначити, що Дарина не вимагала від водія переходити на державну мову і говорила з ним ввічливо.

"Наступні 20 хвилин поїздки я слухала, що я Бандерівка, щоб я їхала до Бандерштату...Я вислухала стільки хейта з приводу українського, що Харків "споконвічно російське місто", що українське тут нав'язують, змушують на ньому говорити, і щоб я їхала до свого Бандери.", розповідає про ситуацію, що трапилася, пасажирка.

Також до кінця поїздки таксист запитав куди Дар'я прямує, і після того, як дізнався відповідь, ще більше "засипав" дівчину хейтом і прокляттями.

За підсумком дівчина звернулася в службу таксі зі скаргою. На що їй відповіли, що провели з водієм бесіду.

Також Дар'я повідомляє, що до російської мови ставиться спокійно, але представник сфери обслуговування не має права влаштовувати такі "концерти" з приводу української мови.

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