Киевские маршрутки будут работать по новым правилам

Об этом сообщили в городской госадминистрации.

Теперь в салоне должны соблюдать температурный режим: летом-не более +22 градусов, зимой – не менее 15 градусов.

Запрещено загрязнение салона, как шумовое так и визуальное: музыка, плакаты, игрушки.

В автобусе должно быть как минимум пять кнопок остановки по требованию.

Водители должны быть в униформе, каждый должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж по посадке / высадке пассажиров с инвалидностью.

Категорически запрещено курить в салоне.

Водители и кондукторы должны общаться с пассажирами на украинском языке.

За кабиной обязательно должен висеть плакат с такой информацией:

идентификаторы перевозчика;

лицо водителя: его фото, дата рождения, фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения;

способы обратной связи для пассажиров;

права и обязанности водителя и пассажиров.

Напомним, в Киеве задержали двух водителей маршруток.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Полицейские во время общения с водителем обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения.

Пройти тест на наличие наркотиков в установленном законом порядке мужчина отказался.

Второго водителя патрульные остановили на улице Малиновского.

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