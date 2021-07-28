Киевские маршрутки будут работать по новым правилам
Об этом сообщили в городской госадминистрации.
Теперь в салоне должны соблюдать температурный режим: летом-не более +22 градусов, зимой – не менее 15 градусов.
Запрещено загрязнение салона, как шумовое так и визуальное: музыка, плакаты, игрушки.
В автобусе должно быть как минимум пять кнопок остановки по требованию.
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Водители должны быть в униформе, каждый должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж по посадке / высадке пассажиров с инвалидностью.
Категорически запрещено курить в салоне.
Водители и кондукторы должны общаться с пассажирами на украинском языке.
За кабиной обязательно должен висеть плакат с такой информацией:
идентификаторы перевозчика;
лицо водителя: его фото, дата рождения, фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения;
способы обратной связи для пассажиров;
права и обязанности водителя и пассажиров.
Напомним, в Киеве задержали двух водителей маршруток.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Полицейские во время общения с водителем обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения.
Пройти тест на наличие наркотиков в установленном законом порядке мужчина отказался.
Второго водителя патрульные остановили на улице Малиновского.
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