Аутсайдером зустрічі була саме українка, але вона створила в Токіо справжню сенсацію
Українка Вероніка Марченко сенсаційно вийшла в 1/16 фіналу змагань Олімпійських ігор в Токіо зі стрільби з лука. Їй вдалося неможливе - Вероніка Марченко вибила з турніру чинну чемпіонку світу Цяньін Лей з китайського Тайбея.
З початку їх змагання Марченко поступалася з рахунком 2: 4. Проте вона зуміла показати майстерність і вольові якості в наступних сетах. Завдяки цьому українка виграла два наступних сети, причому у вирішальній партії Вероніка всі три стріли відправила в "десятку".
Незважаючи на те, що Вероніка Марченко займає 54-е місце в світовому рейтингу, тоді як Лей займає 12-й рядок, українці вдалося її обіграти.
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В 1/16 фіналу вона сьогодні, 28 липня, зустрінеться з переможницею ОІ-2020 в командних змаганнях Кан Че Ян.
Вероніка - остання представниця України в Токіо-2020 у стрільбі з лука. На жаль наші спортсмени Анастасія Павлова, Лідія Січенікова та Олексій Гунбін вибули з боротьби після перших матчів.
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