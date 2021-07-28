Погода в Україні зміниться кардинально вже найближчими днями

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, велика ймовірність опадів буде по всій Україні протягом четверга, 29 липня.
"Більше опадів припаде на другу половину дня і вечір. А ось на Заході ввечері якраз переважатиме суха погода - дощовий фронт зрушиться", - поділилася Діденко.

Також синоптик повідомила, що температура повітря триматиметься в межах 29-34 градусів вище нуля, а в західних регіонах не підніметься вище 31.
Спекотна погода, згідно з прогнозом Діденка, буде в Україні до кінця поточного тижня, а спаде лише у вівторок, 3 серпня.

Варто відзначити, що жителі західних областей України вже відчули на собі прихід відразу двох циклонів - Тернопільщину, Волинь і Рівненщину засипало градом, а в деяких населених пунктах пронісся буревій.

Нагадаємо, українців попередили про різке похолодання в серпні.

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Як повідомляла Politeka, синоптики розповіли про аномальну погоду в Україні.

Також Politeka писала, що українців попередили про небезпеку у зв'язку з грозами, що насуваються, і градом.