Погода в Украине изменится кардинально уже в ближайшие дни
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
По словам специалиста, большая вероятность осадков будет по всей Украины на протяжении четверга, 29 июля.
"Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на Западе вечером как раз будет преобладать сухая погода - дождливый фронт сдвинется", - поделилась Диденко.
Также синоптик сообщила, что температура воздуха будет держаться в пределах 29-34 градусов выше ноля, а в западных регионах не подымится выше 31.
Жаркая погода, согласно прогнозу Диденко, будет в Украине до конца текущей недели, а спадет лишь во вторник, 3 августа.
Стоит отметить, что жители западных областей Украины уже почувствовали на себе приход сразу двух циклонов - Тернопольщину, Волынь и Ровенщину засыпало градом, а в некоторых населенных пунктах пронесся ураган.
Напомним, украинцев предупредили о резком похолодании в августе.
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Как сообщала Politeka, синоптики рассказали об аномальной погоде в Украине.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили об опасности в связи с надвигающимися грозами и градом.