По словам специалиста, большая вероятность осадков будет по всей Украины на протяжении четверга, 29 июля.

Как передает Politeka.net , об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

Погода в Украине изменится кардинально уже в ближайшие дни

"Больше осадков придется на вторую половину дня и вечер. А вот на Западе вечером как раз будет преобладать сухая погода - дождливый фронт сдвинется", - поделилась Диденко.

Также синоптик сообщила, что температура воздуха будет держаться в пределах 29-34 градусов выше ноля, а в западных регионах не подымится выше 31.

Жаркая погода, согласно прогнозу Диденко, будет в Украине до конца текущей недели, а спадет лишь во вторник, 3 августа.

Стоит отметить, что жители западных областей Украины уже почувствовали на себе приход сразу двух циклонов - Тернопольщину, Волынь и Ровенщину засыпало градом, а в некоторых населенных пунктах пронесся ураган.