В Україні літо може затягнутися, а метеорологи прогнозують ще дві хвилі виснажливої спеки
Про те яка погода чекає українців розповіли синоптики виданню
За їх словами, комфортна температура без сильної спеки і рясних опадів збережеться до кінця липня.
«Наступного тижня температура по Україні вдень буде в межах +23..+ 28 градусів. У деяких районах в кінці липня стовпчики можуть піднятися до + 30 градусів, але виснажливої спеки не буде»,- заявили в Укргідрометцентрі.
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У той же час на початку серпня, гряде дві хвилі потепління з підвищенням температури до +35 +37 градусів.
Синоптики поспішили запевнити, що екстремальна спека очікується тільки в південних регіонах.
"Це може бути тільки на півдні. У Києві буде 30-33 градуси. Між цими хвилями буде дощ", - озвучив свій прогноз на залишок літа Владислав Тимофєєв.
Синоптик прогнозує, затяжне літо, так як до середини вересня в Україні буде тепла погода.
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