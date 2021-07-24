В Україні літо може затягнутися, а метеорологи прогнозують ще дві хвилі виснажливої спеки

Про те яка погода чекає українців розповіли синоптики виданню Сегодня.

За їх словами, комфортна температура без сильної спеки і рясних опадів збережеться до кінця липня.

«Наступного тижня температура по Україні вдень буде в межах +23..+ 28 градусів. У деяких районах в кінці липня стовпчики можуть піднятися до + 30 градусів, але виснажливої спеки не буде»,- заявили в Укргідрометцентрі.

У той же час на початку серпня, гряде дві хвилі потепління з підвищенням температури до +35 +37 градусів.

Синоптики поспішили запевнити, що екстремальна спека очікується тільки в південних регіонах.

"Це може бути тільки на півдні. У Києві буде 30-33 градуси. Між цими хвилями буде дощ", - озвучив свій прогноз на залишок літа Владислав Тимофєєв.

Синоптик прогнозує, затяжне літо, так як до середини вересня в Україні буде тепла погода.

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