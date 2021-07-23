В Украине наконец-то наступит хорошая погода
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.
"Практически повсеместно ожидается + 23 + 28 градусов. В воскресенье на юге где-то может подскочить до +30 градусов", - сообщила Диденко температурную обстановку на выходных.
Синоптик также отметила, что осадки прекратятся по всей территории страны, кроме Карпат, Сумщины и Черниговщины - там возможны небольшие дожди.
Лобода после четырех лет молчания даст сольный концерт в Украине, цены на билеты космические: подробности
Украинцев предупредили о проблемах с пенсиями: «Смогут претендовать только на…»
Полякова на всю страну похвасталась роскошным особняком с яхтой, баней и купелью: "Круто, ребята"
Анна Богдан из "Холостяка" рассказала о переломном моменте в жизни: "И колечко на пальце..."
"Затопит серьезно": Украина станет эпицентром стихии в Европе, предупреждение синоптика
"В Киеве 24-25 июля ожидается солнечная сухая погода с температурой воздуха + 25 + 27 градусов", - рассказали Диденко.
Синоптик также посоветовала не терять время, и отправится в ближайшие выходные в путешествие, поскольку погода будет всяко этому способствовать.
Стоит отметить, что специалисты гидрометцентра предупреждают, что 24-26 июля в восточных, Волынской, Житомирской области и в Крыму, 26 июля во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
К слову, непогода обрушила на украинцев весь гнев, вода затопила дома: кадры потопа.
Как сообщала Politeka, стихия разбушевалась на Одесчине, появилось видео: "Смерч, дождь и град"
Также Politeka писала, что Киев ушел под воду, затоплено метро: кадры мощнейшей атаки стихии.