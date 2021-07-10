Американська модель і актриса Емілі Ратаковскі на радість фанатам показала перші кадри з нової привабливої фотосесії
Як пише Politeka.net, зірка подіумом і телеекранів не перестає підкорювати серця шанувальників своєю розкішною фігурою, красою і шаленою привабливістю.
Після народження первістка 30-річна Ратаковскі дуже швидко прийшла у форму і продовжує брати участь в різних фотосесія, а результатами вона ділиться на сторінці в Instagram.
На фото Емілі позувала в чорному бюстгальтері, волосся її були накручені дрібними завитками і злегка розпатлані. Стилісти створили їй художній безлад на голові.
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Макіяж візажисти виконали в природних тонах з акцентом на пухкі губи.
"Зробила це знову", - лаконічно підписала фотознімки знаменитість.
Привабливий образ дуже сподобався її шанувальникам. За вісім годин кадри з нововй фотосесії зібрали понад півмільйона лайків.
Особливо шанувальники оцінили її локони.
"Кучері вогонь",
"Красуня",
"Божественний",
"Емілі Ратаковскі-моя любов", - ці та інші коментарі люди пишуть під фотознімками.
Нагадавши, Емілі Ратаковскі засунула свої солодкі розміри в чорне мереживо:"неймовірна жінка".
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Також Politeka писала, що гаряча Емілі Ратаковскі ледь не втратила спідничку, переборщивши з відвертістю вбрання:"ніяких сорому".