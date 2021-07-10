Зірка швидко прийшла у форму після пологів

Американська модель і актриса Емілі Ратаковскі на радість фанатам показала перші кадри з нової привабливої фотосесії

Як пише Politeka.net, зірка подіумом і телеекранів не перестає підкорювати серця шанувальників своєю розкішною фігурою, красою і шаленою привабливістю.

Після народження первістка 30-річна Ратаковскі дуже швидко прийшла у форму і продовжує брати участь в різних фотосесія, а результатами вона ділиться на сторінці в Instagram.

На фото Емілі позувала в чорному бюстгальтері, волосся її були накручені дрібними завитками і злегка розпатлані. Стилісти створили їй художній безлад на голові.

Макіяж візажисти виконали в природних тонах з акцентом на пухкі губи.

"Зробила це знову", - лаконічно підписала фотознімки знаменитість.

Привабливий образ дуже сподобався її шанувальникам. За вісім годин кадри з нововй фотосесії зібрали понад півмільйона лайків.

Особливо шанувальники оцінили її локони.

"Кучері вогонь",

"Красуня",

"Божественний",

"Емілі Ратаковскі-моя любов", - ці та інші коментарі люди пишуть під фотознімками.

Нагадавши, Емілі Ратаковскі засунула свої солодкі розміри в чорне мереживо:"неймовірна жінка".

Як повідомляла Politeka, кокетлива Ратаковскі в повністю прозорому плащі засліпила своїми багатствами: "Все більше...".

Також Politeka писала, що гаряча Емілі Ратаковскі ледь не втратила спідничку, переборщивши з відвертістю вбрання:"ніяких сорому".