Американская модель и актриса Эмили Ратаковски на радость фанатам показала первые кадры из новой притягательной фотосессии
Как пишет Politeka.net, звезда подиумом и телеэкранов не перестает покорять сердца поклонников своей роскошной фигурой, красотой и безумной притягательностью.
После рождения первенца 30-летняя Ратаковски очень быстро пришла в форму и продолжает участвовать в различных фотосессия, а результатами она делится на странице в Инстаграм.
На фото Эмили позировала в черном бюстгальтере, волосы ее были накручены мелкими завитками и слегка растрепаны. Стилисты создали ей художественный беспорядок на голове.
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Макияж визажисты выполнили в естественных тонах с акцентом на пухлые губы.
«Сделала это снова», - лаконично подписала фотоснимки знаменитость.
Притягательный образ очень понравился ее поклонникам. За восемь часов кадры из нововй фотосессии собрали свыше полмиллиона лайков.
Особенно поклонники оценили ее локоны.
"Кудри огонь",
"Красотка",
"Божественная",
"Эмили Ратаковски- моя любовь", - эти и другие комментарии люди пишут под фотоснимками.
Напомним, Эмили Ратаковски засунула свои сладкие размеры в черное кружево: "Невероятная женщина".
Как сообщала Politeka, кокетливая Ратаковски в полностью прозрачном плаще ослепила своими богатствами: "Все больше...".
Также Politeka писала, что горячая Эмили Ратаковски едва не потеряла юбочку, переборщив с откровенностью наряда: "Никаких стеснений".