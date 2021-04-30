П'ятеро дівчаток загинули в страшній аварії по дорозі на змагання з баскетболу

Смертельна ДТП сталася в п'ятницю, 30 квітня в Росії, в Ставропольському краї. Про неї повідомили місцеві Телеграм-канали.

Дитяча баскетбольна команда виїхала з міста Волгоград в Черкеськ на змагання. Однак, по дорозі мікроавтобус з дітьми 2008-2009 років народження зіткнувся з вантажівкою.

В результаті зіткнення загинули п'ятеро дівчаток-баскетболісток. Ще одна спортсменка спочатку була визнана мертвою, проте лікарям вдалося її реанімувати. Ще 16 людей постраждали. У мережі з'явилися імена загиблих:

Варвара П., 2009

Аліна О., 2009

Дар'я К., 2008

Елліна Д., 2008

Аліса Г., 2008.

Всього в мікроавтобусі знаходилися 18 осіб: 12 гравців баскетбольної команди і тренер, а також двоє дітей з батьками, яких водій просто погодився підвезти.

З числа дітей-пасажирів не постраждала тільки одна дівчинка, якій не знадобилася госпіталізація.

Водій вантажівки, який зіткнувся з мікроавтобусом, розповів, що перед аварією автобус обігнала легкова машина. Її водій не встиг повернутися в свій ряд і зіткнувся з вантажівкою. Після цього КАМАЗ завалився на мікроавтобус.

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На трасі Київ-Ягодин зіткнулися вантажівка Mercedes з причепом і легковий автомобіль Citroen.

Через сильний удар обидва автомобілі вилетіли в кювет. У легковику їхав 42-річний чоловік з двома дітьми. Всі вони загинули на місці.

Нагадаємо, 21 загиблий і 30 постраждалих: кадри зіткнення двох автобусів облетіли мережу.

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