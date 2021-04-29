Масштабная авария забрала десятки человеческих жизней

В результате столкновения двух автобусов погиб 21 человек, 30 пассажиров получили травмы, сообщает Sputnik Intеrnational.

Авария произошла за 50-киллометров от столицы Гаити Порт-о-Пренс.

По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя одного из автобусов - он не успел завершить обгон по встречной полосе.

В сети уже появились фото жуткой трагедии.

Всех пострадавших доставили в местные больницы. Некоторые из них пребывают в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что под Киевом произошло смертельное ДТП, в результате которого водитель сгорел заживо.

Очевидцы пытались помочь мужчине выбраться из машины, но его отбросило на заднее сидение без сознания - вскоре авто взорвалось.