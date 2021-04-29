Масштабная авария забрала десятки человеческих жизней
В результате столкновения двух автобусов погиб 21 человек, 30 пассажиров получили травмы, сообщает Sputnik Intеrnational.
Авария произошла за 50-киллометров от столицы Гаити Порт-о-Пренс.
По предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя одного из автобусов - он не успел завершить обгон по встречной полосе.
В сети уже появились фото жуткой трагедии.
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Всех пострадавших доставили в местные больницы. Некоторые из них пребывают в тяжелом состоянии.
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