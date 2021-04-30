Пятеро девочек погибли в страшной аварии по дороге на соревнования по баскетболу
Смертельное ДТП произошло в пятницу, 30 апреля в России, в Ставропольском крае. О нем сообщили местные Телеграм-каналы.
Детская баскетбольная команда выехала из города Волгоград в Черкесск на соревнования. Однако, по дороге микроавтобус с детьми 2008-2009 годов рождения столкнулся с грузовиком.
В результате столкновения погибли пятеро девочек-баскетболисток. Еще одна спортсменка изначально была признана мертвой, однако врачам удалось ее реанимировать. Еще 16 человек пострадали. В сети появились имена погибших:
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Варвара П., 2009
Алина О., 2009
Дарья К., 2008
Эллина Д., 2008
Алиса Г., 2008.
Всего в микроавтобусе находились 18 человек: 12 игроков баскетбольной команды и тренер, а также двое детей с родителями, которых водитель просто согласился подвезти.
Из числа детей-пассажиров не пострадала только одна девочка, которой не понадобилась госпитализация.
Водитель грузовика, который столкнулся с микроавтобусом, рассказал, что перед аварией автобус обогнала легковая машина. Ее водитель не успел вернуться в свой ряд и столкнулся с грузовиком. После этого КАМАЗ завалился на микроавтобус.
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