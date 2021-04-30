Пятеро девочек погибли в страшной аварии по дороге на соревнования по баскетболу

Смертельное ДТП произошло в пятницу, 30 апреля в России, в Ставропольском крае. О нем сообщили местные Телеграм-каналы.

Детская баскетбольная команда выехала из города Волгоград в Черкесск на соревнования. Однако, по дороге микроавтобус с детьми 2008-2009 годов рождения столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения погибли пятеро девочек-баскетболисток. Еще одна спортсменка изначально была признана мертвой, однако врачам удалось ее реанимировать. Еще 16 человек пострадали. В сети появились имена погибших:

Варвара П., 2009

Алина О., 2009

Дарья К., 2008

Эллина Д., 2008

Алиса Г., 2008.

Всего в микроавтобусе находились 18 человек: 12 игроков баскетбольной команды и тренер, а также двое детей с родителями, которых водитель просто согласился подвезти.

Из числа детей-пассажиров не пострадала только одна девочка, которой не понадобилась госпитализация.

Водитель грузовика, который столкнулся с микроавтобусом, рассказал, что перед аварией автобус обогнала легковая машина. Ее водитель не успел вернуться в свой ряд и столкнулся с грузовиком. После этого КАМАЗ завалился на микроавтобус.

Ранее мы писали о страшной аварии на украинской трассе. Трагическая авария в Волынской области в субботу, 24 апреля, унесла жизнь целой семьи.

На трассе Киев – Ягодин столкнулись грузовик Mercedes с прицепом и легковой автомобиль Citroen.

Из-за сильного удара оба автомобиля вылетели в кювет. В легковушке ехал 42-летний мужчина с двумя детьми. Все они погибли на месте.

Напомним, 21 погибший и 30 пострадавших: кадры столкновения двух автобусов облетели сеть.

Как сообщала Politeka, скорая забрала семь человек: водитель легковушки вылетел на встречку под Харьковом, кадры с места.

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