На Львівщині підліток опинився в лікарні через потрапляння цвяху до легенів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку лікарні "Охматдит".

Лікарі розповіли, що на Львівщині цвяхозабивний пневматичний пістолет вистрелив цвяхом в груди 17-річному хлопцю.

"Ми так само були у шоці, коли у суботу "швидка" привезла хлопця з Львівщини з проникаючим пораненням грудної клітки з ураженням лівої легені. 17-річний хлопець любить майструвати, у його руках "горить" робота будь-якої складності. У суботу він прибивав дощечки. Роботу закінчив, зібрав інструменти і йшов до хати, перечепився за сходи і впав. Пневматичний пістолет, який "стріляє" цвяхами, випадково вистрелив цвяхом у грудну клітку хлопцеві. Майстер став задихатися, йому викликали "швидку" і так він потрапив до "Охматдиту", - йдеться в повідомленні.

Лікарі зазначили, що стан дитини був важкий за рахунок дихальної недостатності, пацієнт мав виражену задишку, біль у лівій половині грудної клітки. Крім того, повітря потрапило у грудну клітку, здавило ліву легеню і зміщувало серце вправо. На серії рентген-знімків лікарі побачили будівельний цвях у ділянці лівої легені.

"Ситуація була дуже небезпечна - до аорти бракувало всього кілька міліметрів. Якби цвях пробив аорту, ми б його уже не встигли врятувати, зважаючи, що доїхати з району до Львова так швидко неможливо. Але цьому хлопцю буквально пощастило - цвях пробив легеню. Ми мали ще час на порятунок", - розповів дитячий хірург Микола Микита.

Наразі, за словами медиків, хлопець впевнено одужує, і йому вже значно краще. Треба ще декілька днів, щоб рана у легені загоїлася остаточно.

Нагадаємо, у поліції розповіли, як підлітки розправилися над чоловіком в Ізмаїлі, відео.

Як повідомляла Politeka, бездиханне тіло 15-річної школярки знайшли під вікнами будинку: трагічні подробиці і кадри.

Також Politeka писала, що розправа з жінкою-листоношею сталася на Рівненщині: розкрилися деталі трагедії, "залишилося шестеро дітей"