На Львовщине подросток оказался в больнице из-за попадания гвоздя в легкие

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу больницы "Охматдет".

Врачи рассказали, что на Львовщине гвоздезабивной пневматический пистолет выстрелил гвоздем в грудь 17-летнему парню.

"Мы так же были в шоке, когда в субботу "скорая" привезла парня из Львовщины с проникающим ранением грудной клетки с поражением левого легкого. 17-летний парень любит мастерить, в его руках "горит" работа любой сложности. В субботу он прибивал дощечки. Работу закончил, собрал инструменты и шел в дом, перецепился за лестницу и упал. Пневматический пистолет, который "стреляет" гвоздями, случайно выстрелил гвоздем в грудную клетку парню. Мастер стал задыхаться, ему вызвали "скорую" и так он попал в "Охматдет", - говорится в сообщении.

Врачи отметили, что состояние ребенка было тяжелым за счет дыхательной недостаточности, пациент имел выраженную одышку, боль в левой половине грудной клетки. Кроме того, воздух попал в грудную клетку, сдавило левое легкое и смещало сердце вправо. На серии рентген-снимков врачи увидели строительный гвоздь в области левого легкого.

"Ситуация была очень опасная - до аорты не хватало всего несколько миллиметров. Если бы гвоздь пробил аорту, мы бы его уже не успели спасти, учитывая, что доехать из района до Львова так быстро невозможно. Но этому парню буквально повезло - гвоздь пробил легкое. У нас было еще время на спасение", - рассказал детский хирург Николай Никита.

Сейчас, по словам медиков, парень уверенно выздоравливает, и ему уже значительно лучше. Нужно еще несколько дней, чтобы рана в легком зажила окончательно.

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