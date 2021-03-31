Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки з Дніпропетровської області

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, у злочині підозрюється 19-річний мешканець Житомирської області. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Як відомо, у вівторок, 30 березня, близько 20.30, у поліцію повідомили про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку власниця здавала в оренду, було виявлене тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Прибувши на місце трагедії, на тілі загиблої правоохоронці виявили множинні колото-різані рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті. Також правоохоронці встановили особу дівчини - нею виявилась 19-річна мешканки Дніпропетровської області, студентка одного з львівських вищих навчальних закладів. Також встановлено, що того ж дня, 30 березня, мама дівчинка заявила в поліцію про зникнення доньки.

За даним фактом відкрито провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від 7 до 15 років позбавлення волі.

"Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника, причетного до вбивства, 19-річного мешканця Житомирської області. Оперативники карного розшуку поліції Львівщини спільно із колегами з Рівненської та Житомирської областей затримали його у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили у поліції.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що зв'язок з Дарьєю Косенок зник о 16.00 29 березня. Дівчина зустрічалася з хлопцем (не студентом університету). Пара разом знімала квартиру, хоча дівчина постійно проживала в гуртожитку. Саме хлопець дівчини був головним підозрюваним у вбивстві, і його нібито оголосили в розшук.

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