Полиция задержала подозреваемого в убийстве 19-летней студентки из Днепропетровской области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Львовщины.

По данным правоохранителей, в преступлении подозревается 19-летний житель Житомирской области. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как известно, во вторник, 30 марта, около 20.30, в полицию сообщили о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую хозяйка сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.

Прибыв на место трагедии, на теле погибшей правоохранители обнаружили множественные колото-резаные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Также правоохранители установили личность девушки - ею оказалась 19-летняя жительницы Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений. Также установлено, что в тот же день, 30 марта, мама девочка заявила в полицию об исчезновении дочери.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от 7 до 15 лет лишения свободы.

"Уже за несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника, причастного к убийству, 19-летнего жителя Житомирской области. Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины совместно с коллегами из Ровенской и Житомирской областей задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Ранее местные СМИ сообщали, что связь с Дарьей Косенок пропала в 16.00 29 марта. Девушка встречалась с парнем (не студентом университета). Пара вместе снимала квартиру, хотя девушка постоянно проживала в общежитии. Парень девушки был главным подозреваемым в убийстве, и его якобы объявили в розыск.

Напомним, в полиции рассказали, как подростки расправились над мужчиной в Измаиле, видео.

Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.

Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей"