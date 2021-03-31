В Києві черговий колапс на залізниці

Як написав у" Фейсбуці "директор філії" Пасажирська компанія " Олександр Перцовський, п'ять поїздів спізнюються через крадіжку кабелю в Києві.

"Поїзди (далекого прямування та приміські), які проходять через станцію "Дарниця" набирають 1-1,5 години відставання. Через крадіжку кабелю-закритий сигнал світлофора, йдуть відновлювальні роботи. Перш за все - безпека, тому рух уповільнено.

Потяги далекого прямування, по можливості, наздоженуть затримку. Прогноз на відновлення-близько 2-х годин", - зазначив Перцовський.

До слова, на залізниці біля Запоріжжя з рейок зійшов пасажирський потяг

Інцидент стався вдень, 29 березня.

"У районі Славгорода (трохи не доїхав до Зп) зійшов з рейок Інтерсіті їхав з Києва. Всі живі. Можливі затримки з поїздами", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що кілька вагонів поїзда стоять у неприродному становищі, люди залишають транспортний засіб.

За попередньою інформацією, 6 з 9 вагонів складу зійшли з рейок. У поїзді знаходилися 88 пасажирів, які уникли отримання травм.

Про причини аварії не повідомляється.

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