В Києві черговий колапс на залізниці
"Поїзди (далекого прямування та приміські), які проходять через станцію "Дарниця" набирають 1-1,5 години відставання. Через крадіжку кабелю-закритий сигнал світлофора, йдуть відновлювальні роботи. Перш за все - безпека, тому рух уповільнено.
Потяги далекого прямування, по можливості, наздоженуть затримку. Прогноз на відновлення-близько 2-х годин", - зазначив Перцовський.
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До слова, на залізниці біля Запоріжжя з рейок зійшов пасажирський потяг
Інцидент стався вдень, 29 березня.
"У районі Славгорода (трохи не доїхав до Зп) зійшов з рейок Інтерсіті їхав з Києва. Всі живі. Можливі затримки з поїздами", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що кілька вагонів поїзда стоять у неприродному становищі, люди залишають транспортний засіб.
За попередньою інформацією, 6 з 9 вагонів складу зійшли з рейок. У поїзді знаходилися 88 пасажирів, які уникли отримання травм.
Про причини аварії не повідомляється.
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