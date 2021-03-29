На железной дороге возле Запорожья с рельсов сошел пассажирский поезд

Как передает Politeka.net, кадры с места ЧП публикуют очевидцы в соцсетях (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



Инцидент произошел днем, 29 марта.

"В районе Славгорода (немного не доехал до Зп) сошел с рельс Интерсити ехавший из Киева. Все живы. Возможны задержки с поездами", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что несколько вагонов поезда стоят в неестественном положении, люди покидают транспортное средство.

По предварительной информации, 6 из 9 вагонов состава сошли с рельс. В поезде находились 88 пассажиров, которые избежали получения травм.

О причинах аварии не сообщается.

Ранее мы рассказывали, в Киеве произошла трагедия на Центральном железнодорожном вокзале столицы. Мужчине поездом отрезало ноги. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали медики скорой помощи в больницу.

Была ли это попытка самоубийства или несчастный случай - пока неизвестно. На месте работала следственно-оперативная группа, которая и должна установить подробности инцидента.

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