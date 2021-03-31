В Киеве очередной коллапс на железной дороге
"Поезда (дальнего следования и пригородные), которые проходят через станцию "Дарница" набирают 1-1,5 часа отставания. Из-за кражи кабеля - закрыт сигнал светофора, идут восстановительные работы. Прежде всего - безопасность, поэтому движение замедленно.
Поезда дальнего следования, по возможности, догонят задержку. Прогноз на восстановление - около 2-х часов", - отметил Перцовский.
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К слову, на железной дороге возле Запорожья с рельсов сошел пассажирский поезд
Инцидент произошел днем, 29 марта.
"В районе Славгорода (немного не доехал до Зп) сошел с рельс Интерсити ехавший из Киева. Все живы. Возможны задержки с поездами", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что несколько вагонов поезда стоят в неестественном положении, люди покидают транспортное средство.
По предварительной информации, 6 из 9 вагонов состава сошли с рельс. В поезде находились 88 пассажиров, которые избежали получения травм.
О причинах аварии не сообщается.
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