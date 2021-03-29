Коронавірус забрав життя українського подружжя, яке виховувало 12 дітей

Володимир і Діана Родікови померли один за одним через ускладнення, викликані важким перебігом коронавірусу. Про це розповіла у своєму Фейсбук волонтер і медик Ірина Солошенко.

Подружжя було відоме тим, що виховувало 12 дітей – шістьох своїх і шістьох прийомних. Як розповідають люди, в 2014 році сім'я втекла із захопленої Макіївки і спробувала організувати життя на новому місці. Їм виділили будинок, де багатодітні батьки змогли виховувати своїх дітей.

"Володя помер минулої неділі. Діана померла сьогодні. У реанімації, в комі на ШВЛ. Поліорганне ураження внаслідок ковіда. 12 дітей залишилися сиротами. У мене немає слів", - розповіла Солошенко.

Подробицями трагедії також поділилася в Фейсбук журналістка Ольга Онищенко. Вона написала, що напередодні у Діани відмовили нирки, а вже 29 березня медики повідомили про її смерть.

Онищенко розповіла, що старша дочка Володимира і Діани і її чоловік вирішили взяти опікунство над дітьми. Вони хочуть викупити будинок, який надавався їхній родині, проте для цього пара планує відкрити збір коштів.

Варто також відзначити, що тільки минулого місяця Діана Родікова була визнана матір'ю-героїнею.

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