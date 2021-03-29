Коронавирус унес жизни украинских супругов, которые воспитывали 12 детей
Владимир и Диана Родиковы скончались друг за другом из-за осложнений, вызванных тяжелым течением коронавируса. Об этом рассказала в своем Фейсбук волонтер и медик Ирина Солошенко.
Супруги были известны тем, что воспитывали 12 детей – шестерых своих и шестерых приемных. Как рассказывают люди, в 2014 году семья сбежала из захваченной Макеевки и попыталась организовать жизнь на новом месте. Им выделили дом, где многодетные родители смогли воспитывать своих детей.
«Володя умер в минувшее воскресенье. Диана умерла сегодня. В реанимации, в коме на ИВЛ. Полиорганное поражение вследствие ковида. 12 детей остались сиротами. У меня нет слов», - рассказала Солошенко.
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Подробностями трагедии также поделилась в Фейсбук журналистка Ольга Онищенко. Она написала, что накануне у Дианы отказали почки, а уже 29 марта медики сообщили о ее смерти.
Онищенко рассказала, что старшая дочь Владимира и Дианы и ее муж решили взять опекунство над детьми. Они хотят выкупить дом, который предоставлялся их семье, однако для этого пара планирует открыть сбор средств.
Стоит также отметить, что только в прошлом месяце Диана Родикова была признана матерью-героиней.
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