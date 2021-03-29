В Житомире врачи вышли на протест из-за катастрофической ситуации в больнице

Как передает Politeka.net, о проблемах медиков рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)



По словам одного из медиков, дело дошло до того, что умершие находятся в одном помещении с больными.

"У нас кислород сегодня на единицы, нужно, чтобы было хотя бы три единицы, так как аппараты не работают, больные лежат синие, нет машины, чтобы вывезти трупы больных, у нас трупы умерших людей стоят до утра в отделениях, среди других живых больных. Мы обращаемся на коленях, мы стоим на коленях, мы просим министра здравоохранения, о проверке", — рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Елена Шевчук.

По словам врачей, кроме катастрофической нехватки кислорода в медучреждении, они не получают положенные им выплаты, а заболевшие вирусом на работе остались без компенсаций.

Отметим, что за прошедшие сутки, 28 марта в Житомирской области было зафиксировано 567 новых случаев коронавируса.

Всего за время пандемии в области заболело 70429 украинцев.

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