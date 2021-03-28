На 38-му році життя помер відомий український фотограф Олексій Іванов, чиї роботи неодноразово перемагали в престижних конкурсах

Серце Олексія Іванова зупинилося в п'ятницю, 26 березня - напередодні чоловік потрапив до лікарні з ускладненнями, викликаними коронавірусом, зокрема, двостороннім запаленням легенів. У важкому стані з низькою сатурацією Олексія перевели в реанімацію. Лікарі підключили його до апарату штучної вентиляції легенів, але, на жаль, всі зусилля медиків виявилися марними, Олексій помер.

Варто відзначити, Іванов прославився особливою фотографією - "Замкова гора - Андріївський узвіз" отримала найвищі оцінки журі та нагороду "Найкраще фото міста Києва" 2018 року.

Відомо, що сестра Іванова також хвора коронавірусом і знаходиться у важкому стані. Жінці відкрили збір допомоги в Мережі. Друзі та колеги фотографа висловлюють свої співчуття у зв'язку з його раптовою смертю і закликають допомогти врятувати життя його сестрі.

"На одну зірку в нашому світі стало менше... КОРОНА. Олексій Іванов світла пам'ять від усіх журналістів, фотографів..."

"Боляче і сумно... Спочивай з миром, Олексій - ти був хорошою людиною, і рук твоїх справи будуть в пам'яті багатьох... Щирі співчуття рідним..."

"Спочивай з миром, Олексій. Світ буде згадувати тебе по талановитим фотографіям. Неможливо повірити"

"Боже, прийми його в свої руки. Я завжди буду пам'ятати тебе, як світлого і доброго друга. Ти завжди посміхався, ти так любив це життя, ти ніколи не шукав великих приводів для радості, ти радів цим життям, а зараз тебе немає. Друже, нехай там з висоти всі небесні ангели заступляться за тебе, тому що ти був неймовірно світлої душі людина, пишу і ридаю"

"Лети, Льоша... Смоляні кучері, фотоапарат і посмішка на обличчі... Добрий, чуйний чоловічок, нехай тобі буде там легко..."

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